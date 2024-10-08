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Шольц отреагировал на решение Байдена отложить визит в Германию

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ожидает перенос визита президента США Джо Байдена в Германию. Когда именно он состоится - пока неизвестно.

Как сообщает РБК-Украина, заявление канцлера приводит Reuters.

Шольц отметил, что встреча с Байденом "была бы очень важной" и подготовка происходила "со всех сторон". 

"Она будет перенесена. Но я должен откровенно сказать, что если бы такие ураганы бушевали в моей стране, то я бы тоже принял такое решение", - добавил глава немецкого правительства. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 8 октября, стало известно, что президент США Джо Байден решил отложить свой визит в Германию, который должен был состояться 10 октября. Причиной стал сильный ураган "Милтон", который бушует в США.

В ходе своего визита американский лидер 12 октября должен был бы возглавить заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз заявлял о тщательной подготовке к предстоящему "Рамштайну". Там он, в частности, должен представить план победы.

Также ожидалось, что перед "Рамштайном" Джо Байден примет участие во встрече по Украине с Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Киром Стармером.

Согласно слухам, которые публиковали западные СМИ, лидеры планировали послать сигнал о продолжении поддержки Украины. Также они хотели обсудить пути достижения справедливого мира между Украиной и Россией.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденОлаф Шольц