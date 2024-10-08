Шольц відреагував на рішення Байдена відкласти візит до Німеччини

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що президент США Джо Байден вирішив відкласти свій візит до Німеччини, який мав відбутися 10 жовтня. Причиною став сильний ураган "Мілтон", який вирує у США.

У ході свого візиту американський лідер 12 жовтня мав би очолити засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів заявляв про ретельну підготовку до "Рамштайну". Там він, зокрема, має представити план перемоги.

Також очікувалося, що перед "Рамштайном" Джо Байден візьме участь у зустрічі щодо України з Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Британії Кіром Стармером.

Згідно з чутками, які публікували західні ЗМІ, лідери планували надіслати сигнал про продовження підтримки України. Також вони хотіли обговорити шляхи досягнення справедливого миру між Україною та Росією.

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