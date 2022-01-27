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Байден і Шольц зустрінуться в лютому. Білий дім назвав дату

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Вашингтон, Четвер 27 січня 2022 17:20
Байден і Шольц зустрінуться в лютому. Білий дім назвав дату Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 7 лютого. Лідери обговорять ситуацію навколо України і співпрацю по боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Президент Байден чекає зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в Білому домі 7 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що візит Шольца до Вашингтона дозволить підтвердити глибокі і міцні зв'язки США і Німеччини. Очікується, що лідери обговорять спільні зусилля щодо стримування російської агресії проти України.

"Вони також обговорять продовження співпраці по ряду загальних проблем, включаючи припинення пандемії COVID-19, боротьбу із загрозою зміни клімату", - уточнюється в релізі.

Нагадаємо, про зустрічі Шольца з Байденом у Вашингтоні напередодні повідомило німецьке видання Bild.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили про відмову Шольца від пропозиції Байдена обговорити ситуацію навколо України.

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