Байден і Шольц зустрінуться в лютому. Білий дім назвав дату

Президент США Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 7 лютого. Лідери обговорять ситуацію навколо України і співпрацю по боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому .

"Президент Байден чекає зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в Білому домі 7 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що візит Шольца до Вашингтона дозволить підтвердити глибокі і міцні зв'язки США і Німеччини. Очікується, що лідери обговорять спільні зусилля щодо стримування російської агресії проти України.

"Вони також обговорять продовження співпраці по ряду загальних проблем, включаючи припинення пандемії COVID-19, боротьбу із загрозою зміни клімату", - уточнюється в релізі.