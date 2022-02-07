Якщо Росія втрутиться, це коштуватиме дуже дорого, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення РФ в Україну "буде коштувати дуже дорого". У відповідь на запитання журналіста, чи не турбують Шольца коментарі, які "зображують Німеччину ненадійним союзником", він сказав, що "реальність важливіша за чутки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

За словами Шольца, Німеччина є найбільшим партнером НАТО в континентальній Європі і співпрацює з союзниками по НАТО і США щодо того, як реагувати на загрозу Україні, що виходить від Росії.

"Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони (росіяни - ред.) втрутяться, це буде коштувати дуже дорого, і що ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід з цієї ситуації".

Крім того, 7 лютого Шольц їде до Вашингтона, а 14-15 лютого відвідає з візитом Київ і Москву.