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Шольц раскритиковал "мирный план" Китая, несмотря на позицию по ядерному оружию

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложения Китая по урегулированию войны в Украине. При этом он приветствовал позицию Пекина о недопущении применения ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По его словам, в документе нет четкой позиции по выводу российских войск с территории Украины.

"С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что "никакого диктованного мира по-русски быть не может".

Шольц также назвал "замечательны" осуждение Китаем применение ядерного оружия.

Напомним, в годовщину войны, Китай обнародовал свой "мирный план" по войне РФ против Украины.

Более подробно о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

В частности, стоит отметить, что положительно к "мирному плану" отнеслась только Российская Федерация.

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КитайОлаф Шольц