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Шольц розкритикував "мирний план" Китаю, попри позицію щодо ядерної зброї

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні. При цьому він привітав позицію Пекіна щодо недопущення застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За його словами, у документі немає чіткої позиції щодо виведення російських військ з території України.

"На мій погляд, немає чіткої лінії, яка б говорила: російські війська також мають бути виведені", - сказав Шольц.

Він наголосив, що "ніякого диктованого миру по-російськи бути не може".

Шольц також назвав "чудовим" засудження Китаєм застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, у річницю війни Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України.

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.

Зокрема, слід зазначити, що позитивно до "мирного плану" поставилася лише Російська Федерація.

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КитайОлаф Шольц