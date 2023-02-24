Россия поддержала "мирный план" Китая и в очередной раз проскулила из-за переговоров с Украиной

Российская Федерация выступила с поддержкой так называемого "мирного плана" Китая по поводу войны в Украине. В очередной раз проскулила из-за якобы невозможности переговоров с Киевом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МИД России.

Как отметила Захарова, Кремль разделяет соображения Пекина и якобы "привержен принципам Устава ООН, международного права и безопасности".

"Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Совбезом ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", - заявила представитель МИД.

В то же время Россия якобы открыта до завершения войны в Украине политико-дипломатическим путем, предусматривающим:

прекращение поставок в Украину западного оружия;

возврат нейтрального внеблокового статуса;

отказ от временно оккупированных территорий;

тд.

В своем обращении Захарова также проскулила и о необходимости:

обеспечение прав русскоязычного населения;

отмены исков в международные судебные инстанции;

В заключение представительница МИД России заявила о нежелании Украины вести переговоры с Россией, что "делает невозможным установление мира".