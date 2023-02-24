Россия поддержала "мирный план" Китая и в очередной раз проскулила из-за переговоров с Украиной
Российская Федерация выступила с поддержкой так называемого "мирного плана" Китая по поводу войны в Украине. В очередной раз проскулила из-за якобы невозможности переговоров с Киевом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МИД России.
Как отметила Захарова, Кремль разделяет соображения Пекина и якобы "привержен принципам Устава ООН, международного права и безопасности".
"Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Совбезом ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", - заявила представитель МИД.
В то же время Россия якобы открыта до завершения войны в Украине политико-дипломатическим путем, предусматривающим:
- прекращение поставок в Украину западного оружия;
- возврат нейтрального внеблокового статуса;
- отказ от временно оккупированных территорий;
- тд.
В своем обращении Захарова также проскулила и о необходимости:
- обеспечение прав русскоязычного населения;
- отмены исков в международные судебные инстанции;
В заключение представительница МИД России заявила о нежелании Украины вести переговоры с Россией, что "делает невозможным установление мира".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай, сегодня 24 февраля, обнародовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны на территории Украины.
По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, война может закончиться хоть завтра, если Россия перестанет нападать на Украину и выведет свои войска.
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