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Шольц разъяснил, когда Путин завершит войну в Украине

Воскресенье 07 апреля 2024 06:41
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Шольц разъяснил, когда Путин завершит войну в Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что российский диктатор Владимир Путин завершит войну тогда, когда поймет, что ее невозможно выиграть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Война в Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя", - сказал Шольц.

Глава немецкого правительства пообещал, что его страна не прекратит своих усилий по поддержке Украины в войне против России и призвал Запад продолжать такую поддержку.

Он напомнил, что Германия на сегодняшний день выделила Киеву военную поддержку на 28 млрд евро и добавил, что поддержка Западом Украины является "ключом к восстановлению мира" в Европе.

По его словам, Берлин будет поддерживать Украину "до тех пор, пока это будет необходимо".

Шольц сказал, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является тактика "эффективного сдерживания". Он также призвал к развитию сильной европейской оборонной промышленности.

"Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас", - сказал канцлер ФРГ.

Мирные переговоры и ракеты Taurus

В конце марта Олаф Шольц заявил, что ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией.

Также глава правительства ФРГ отметил, что Германия сделает все возможное, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО. Поэтому Берлин не будет отправлять войска в Украину и не будет передавать нашей стране дальнобойные ракеты Taurus.

Зато лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Германии Торстен Фрай считает, что Шольц в конце концов согласится на поставку крылатых ракет.

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