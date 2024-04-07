Шольц роз'яснив, коли Путін завершить війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що російський диктатор Володимир Путін завершить війну тоді, коли зрозуміє, що її неможливо виграти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він ухвалить це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - сказав Шольц.

Очільник німецького уряду пообіцяв, що його країна не припинить своїх зусиль з підтримки України у війні проти Росії та закликав Захід продовжувати таку підтримку.

Він нагадав, що Німеччина на сьогоднішній день виділила Києву військову підтримку на 28 млрд євро і додав, що підтримка Заходом України є "ключем до відновлення миру" в Європі.

За його словами, Берлін буде підтримувати Україну "доти, доки це буде необхідно".

Шольц сказав, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включно з потенційним конфліктом між Росією і НАТО, є тактика "ефективного стримування". Він також закликав до розбудови сильної європейської оборонної промисловості.

"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом, як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас", - сказав канцлер ФРН.