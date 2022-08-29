Шольц закликав включити ще три країни-члени ЄС до Шенгенської зони

Хорватія, Румунія і Болгарія вже повністю відповідають вимогам, щоб стати повноправними членами Шенгенської зони Європейського союзу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Хорватія, Румунія і Болгарія виконують всі технічні вимоги для повноправного членства в Шенгенській зоні. Я буду працювати над тим, щоб вони стали повноправними членами і закликаю колег також робити все можливе", - підкреслив Шольц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що Шенген — це одне з найбільших досягнень Євросоюзу, тому його важливо захищати, розвивати і закривати залишилися прогалини.

Нагадаємо, що Шенгенська зона – це простір 26 європейських держав, які приєдналися до норм Шенгенського законодавства Європейського союзу і скасували прикордонний контроль між собою.