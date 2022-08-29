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Шольц закликав включити ще три країни-члени ЄС до Шенгенської зони

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Берлін, Понеділок 29 серпня 2022 13:12
Шольц закликав включити ще три країни-члени ЄС до Шенгенської зони Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Хорватія, Румунія і Болгарія вже повністю відповідають вимогам, щоб стати повноправними членами Шенгенської зони Європейського союзу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Хорватія, Румунія і Болгарія виконують всі технічні вимоги для повноправного членства в Шенгенській зоні. Я буду працювати над тим, щоб вони стали повноправними членами і закликаю колег також робити все можливе", - підкреслив Шольц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що Шенген — це одне з найбільших досягнень Євросоюзу, тому його важливо захищати, розвивати і закривати залишилися прогалини.

Нагадаємо, що Шенгенська зона – це простір 26 європейських держав, які приєдналися до норм Шенгенського законодавства Європейського союзу і скасували прикордонний контроль між собою.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина в найближчі тижні відправить Києву новітню зброю. Берлін також може взяти на себе відповідальність щодо забезпечення України окремими видами озброєння.

Також за словами канцлера, Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію Росії. Берлін не хоче, щоб війна переросла в зовсім інший конфлікт".

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