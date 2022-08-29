Німеччина в найближчі тижні відправить в Україну новітню зброю, - Шольц

Німеччина в найближчі тижні відправить Києву новітню зброю. Берлін також може взяти на себе відповідальність щодо забезпечення України окремими видами озброєння.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами канцлера, крім відправки в Україну радіолокаційних систем і безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і сучасних систем протиповітряної оборони України.

"Німеччина буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно. У найближчі тижні Берлін відправить Києву новітню зброю", - зазначив Шольц.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію Росії. Берлін не хоче, щоб війна переросла в зовсім інший конфлікт.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні ще три зенітних самохідних установок Gepard, 11 гусеничних бронетранспортерів м113 та тисячу сухпайків.

До цього Німеччина передала Україні перші три зенітні самохідні установки Gepard. Також ЗСУ отримали кілька тисяч боєприпасів до них.

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