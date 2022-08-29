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Шольц призвал включить еще три страны-члена ЕС в Шенгенскую зону

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Берлин, Понедельник 29 августа 2022 13:12
Шольц призвал включить еще три страны-члена ЕС в Шенгенскую зону Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Хорватия, Румыния и Болгария уже полностью соответствуют требованиям, чтобы стать полноправными членами Шенгенской зоны Европейского союза.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Хорватия, Румыния и Болгария выполняют все технические требования для полноправного членства в Шенгенской зоне. Я буду работать над тем, чтобы они стали полноправными членами и призываю коллег также делать все возможное", - подчеркнул Шольц.

Канцлер Германии также отметил, что Шенген — это одно из величайших достижений Евросоюза, потому его важно защищать, развивать и закрывать оставшиеся пробелы.

Напомним, что Шенгенская зона – это пространство 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.

Ранее Шольц заявил, что Германия в ближайшие недели отправит Киеву новейшее оружие. Берлин также может взять на себя ответственность по обеспечению Украины отдельными видами вооружения.

Также по словам канцлера, Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию России. Берлин не хочет, чтобы война переросла в совсем другой конфликт".

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