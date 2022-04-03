Зеленський звернувся до матерів російських військових: подивіться, яких виродків виростили
Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство мирного населення в Бучі і звернувся до матерів російських військовослужбовців, які воюють в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до Telegram.
"Раджу подивитися (фотографії з Бучі, - ред.) матерям російських військових. Подивіться, яких ви виростили. Вбивці, мародери, Кати", - написав він.
При цьому він додав, що 14 років тому можна було б запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну.
"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Тепер. Росія прийшла", - написав він.
Зазначимо, в декларації саміту НАТО від 3 квітня 2008 року йдеться, що Північноатлантичний альянс "вітає євроатлантичні прагнення України і Грузії до членства в НАТО".
"Сьогодні ми дійшли згоди про те, що ці країни стануть членами НАТО. Обидві держави зробили цінний внесок в операції Північноатлантичного союзу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні", - йдеться в декларації.
Зазначимо, 2 квітня спецназ Національної поліції України почав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.
Раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.
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