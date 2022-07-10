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Шольц привітав рішення Канади передати газову турбіну Росії

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади про передачу російському "Газпрому" турбіни для трубопроводу "Північний потік - 1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За його словами, німецький уряд полегшено видихнув, коли Канада ухвалила рішення про санкційний виняток для газової турбіни Siemens.

"Ми вітаємо рішення наших канадських друзів та союзників", - заявив Шольц.

Що стало причиною?

У червні Росія значно знизила постачання газу до Німеччини через "Північний потік - 1". У "Газпромі" пояснили, що причиною стали технічні неполадки, а саме проблеми з турбіною, виробником якої є компанія Siemens.

Через це у Німеччині виникла енергетична криза, а влада активувала режим тривоги. Жителів попередили про те, що ціни на газ можуть зрости.

Пізніше стало відомо, що ремонтом турбіни займається Канада, але її повернення суперечить санкціям щодо РФ. Нещодавно в уряді Канади заявили, що після обговорень турбіну все ж вирішили повернути як санкційний виняток.

Реакція України

Після інформації про можливе повернення деталі "Газпрому" Україна закликала Канаду не порушувати раніше введені санкції.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що таким чином Росія шантажує Європу і хоче зменшити вплив санкцій. За його словами, РФ могла постачати газ у потрібних об'ємах через український транзит.

Водночас очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон сказав, що Канада піддалася тиску, а її рішення є поганим прецедентом.

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