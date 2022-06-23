У Німеччині газова криза: влада активувала режим тривоги
Влада Німеччини активувала режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу. При цьому жителів попередили про зростання цін на газ.
Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.
Він пояснив, що Росія різко скоротила поставки газу до Німеччини, тому країна активізує так званий режим тривоги - другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації.
"Ми знаходимося в стані газової кризи. Відтепер газ - це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їх подальшого підвищення", - заявив він.
При цьому міністр назвав ситуацію в Німеччині "економічною атакою" з боку Росії.
Варто відзначити, що другий ступінь аварійного плану вводиться при перебоях з газопостачанням або під час високо попиту. На даному етапі постачальники газу можуть підвищувати ціни.
Нагадаємо, "Газпром" заявив, що різко знизить поставки газу "Північним потоком-1" через затримку з ремонтом агрегатів.
Також ми повідомляли, що європейські країни запроваджують надзвичайні плани щодо переходу на вугілля через різке скорочення поставок газу російським "Газпромом".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.