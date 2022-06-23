У Німеччині газова криза: влада активувала режим тривоги

Влада Німеччини активувала режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу. При цьому жителів попередили про зростання цін на газ.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit .

Він пояснив, що Росія різко скоротила поставки газу до Німеччини, тому країна активізує так званий режим тривоги - другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації.

"Ми знаходимося в стані газової кризи. Відтепер газ - це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їх подальшого підвищення", - заявив він.

При цьому міністр назвав ситуацію в Німеччині "економічною атакою" з боку Росії.

Варто відзначити, що другий ступінь аварійного плану вводиться при перебоях з газопостачанням або під час високо попиту. На даному етапі постачальники газу можуть підвищувати ціни.