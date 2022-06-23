ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Німеччині газова криза: влада активувала режим тривоги

Новость на русском →
Берлін, Четвер 23 червня 2022 11:37
У Німеччині газова криза: влада активувала режим тривоги Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Німеччини активувала режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу. При цьому жителів попередили про зростання цін на газ.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

Він пояснив, що Росія різко скоротила поставки газу до Німеччини, тому країна активізує так званий режим тривоги - другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації.

"Ми знаходимося в стані газової кризи. Відтепер газ - це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їх подальшого підвищення", - заявив він.

При цьому міністр назвав ситуацію в Німеччині "економічною атакою" з боку Росії.

Варто відзначити, що другий ступінь аварійного плану вводиться при перебоях з газопостачанням або під час високо попиту. На даному етапі постачальники газу можуть підвищувати ціни.

Нагадаємо, "Газпром" заявив, що різко знизить поставки газу "Північним потоком-1" через затримку з ремонтом агрегатів.

Також ми повідомляли, що європейські країни запроваджують надзвичайні плани щодо переходу на вугілля через різке скорочення поставок газу російським "Газпромом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Газ
NEWS
"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона
"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі