Шольц сообщил о планах вновь баллотироваться в канцлеры и продолжить помощь Украине

Шольц заявил о необходимости продолжить переговоры с Россией о контроле над вооружениями в Европе, но нужно прекратить боевые действия в Украине.

"В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела войска. Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось", - сказал канцлер.

Шольц также сообщил, что собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства на следующих выборах в бундестаг, которые должны пройти в 2025 году.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Вооруженные силы Германии будут увеличивать свое присутствие в программах Североатлантического альянса и усиливать вклад в защиту территории стран-членов НАТО.

Кроме того, немецкий канцлер допустил возвращение к "мирному порядку" с Россией, который действовал до начала полномасштабной войны против Украины, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против стран-соседей.

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