RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц сообщил о планах вновь баллотироваться в канцлеры и продолжить помощь Украине

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал продолжить поддержку Украины, а также сообщил о планах вновь баллотироваться в канцлеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Funke.

Шольц заявил о необходимости продолжить переговоры с Россией о контроле над вооружениями в Европе, но нужно прекратить боевые действия в Украине.

"В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела войска. Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось", - сказал канцлер.

Шольц также сообщил, что собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства на следующих выборах в бундестаг, которые должны пройти в 2025 году.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Вооруженные силы Германии будут увеличивать свое присутствие в программах Североатлантического альянса и усиливать вклад в защиту территории стран-членов НАТО.

Кроме того, немецкий канцлер допустил возвращение к "мирному порядку" с Россией, который действовал до начала полномасштабной войны против Украины, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против стран-соседей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияОружие в Украине