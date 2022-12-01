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Шольц допустил возвращение к довоенному "мирному порядку" с РФ и назвал условие

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Берлин, Четверг 01 декабря 2022 18:09
Шольц допустил возвращение к довоенному "мирному порядку" с РФ и назвал условие Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европа может вернуться к "мирному порядку" с Россией, который действовал до начала полномасштабной войны против Украины, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против стран-соседей.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал (до полномасштабной войны в Украине - ред.), и сделать его снова безопасным, если в России есть готовность вернуться к этому мирному порядку", - отметил он.

При этом канцлер подчеркнул, что речи о партнерстве уже не идет, поскольку Россия "испортила мирный порядок, над которым в Европе работали несколько десятилетий".

"Мы должны вернуться к соглашениям, которые мы имели в последние десятилетия и которые были основой мира и порядка безопасности в Европе. И для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, которые выбрали совершенно иной путь в вопросе того, как они управляются и как они привлекают людей", - добавил Шольц.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что Германия намерена продолжать поставки зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.

Также мы писали, что правительство Германии предоставит Украине 56 миллионов евро на ремонт объектов энергетической системы, а также более 350 генераторов.

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