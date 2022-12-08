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Шольц повідомив про плани знову балотуватися в канцлери та продовжити допомогу Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв продовжити підтримку України, а також повідомив про плани знову балотуватись у канцлери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Funke.

Шольц заявив про необхідність продовжити переговори з Росією щодо контролю над озброєннями в Європі, але слід припинити бойові дії в Україні.

"Насамперед потрібно, щоб Росія негайно припинила війну і вивела війська. Мабуть, потім виникне питання, як ми можемо забезпечити безпеку Європи. Зрозуміло, ми готові говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми вже пропонували це ще до війни, у цій позиції нічого не змінилося", - сказав канцлер.

Шольц також повідомив, що збирається знову висунути свою кандидатуру на посаду глави уряду на наступних виборах до Бундестагу, які мають відбутися у 2025 році.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що Збройні сили Німеччини збільшуватимуть свою присутність у програмах Північноатлантичного альянсу та посилюватимуть внесок у захист території країн-членів НАТО.

Крім того, німецький канцлер допустив повернення до "мирного порядку" з Росією, який діяв до початку повномасштабної війни проти України, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.

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