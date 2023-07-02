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Шольц о поставках оружия Украине: не должно попасть на территорию РФ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Германия уже поставила украинским военным большое количество вооружения. И будет это делать дальше.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, Германия и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе с Россией. Это касается как дальнейшего снабжения танков Leopard и противовоздушной обороны Iris-T, так и обучения украинских военных.

Однако Шольц обеспокоен тем, что Украина может использовать предоставленное вооружение на территории РФ.

"Мы поставили очень много танков. И мы будем продолжать это делать. Мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось для попадания на территорию России", - заявил канцлер.

Прогнозы по завершению войны в Украине

Напомним, официальные лица Украины неоднократно заявляли о том, что завершение войны возможно только при полной деоккупации всех территорий нашей страны, временно контролируемых российскими военными.

Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что война может завершиться уже в этом году.

При этом президент Владимир Зеленский рассказал, что он не теряет веры в завершение войны до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

В то же время спецслужбы Швейцарии отмечали, чтозавершение войны России против Украины в этом году очень маловероятно.

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