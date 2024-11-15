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Шольц после разговора с Путиным позвонил премьеру Польши

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным канцлер Германии Олаф Шольц связался с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Как сообщает РБК-Украина, об этом польский премьер написал в соцсети Х.

По словам Туска, Шольц рассказал ему о своем разговоре с Путиным.

"Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины", - отметил премьер Польши.

Разговор Шольца и Путина

Напомним, сегодня, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры за два года.

По данным Tagesschau, звонок длился около часа.

В пресс-службе Кабмина Германии подтвердили переговоры Шольца с Путиным.

В частности, глава германского правительства осудил агрессивную войну России против Украины и призвал главу Кремля положить ей конец и вывести войска.

При этом добавили, что Шольц заранее поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделает это после переговоров с Путиным.

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Владимир ПутинДональд ТускПольшаВойна в УкраинеОлаф Шольц