Шольц після розмови з Путіним зателефонував прем'єру Польщі

Розмова Шольца та Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки.

За даними Tagesschau, дзвінок тривав близько години.

У пресслужбі Кабміну Німеччини підтвердили переговори Шольца із Путіним.

Зокрема, глава німецького уряду засудив агресивну війну Росії проти України та закликав главу Кремля покласти їй кінець і вивести війська.

При цьому там додали, що Шольц заздалегідь поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, а також зробить це після переговорів з Путіним.

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