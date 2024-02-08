Шольц - Западу: Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов

Несмотря на поддержку Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Европейский союз и его государства-члены являются крупнейшим финансовым спонсором Украины, предоставившим более 91 млрд долларов с начала войны, за ними следуют США и Германия. Военная поддержка Германии уступает только американской", - заявил он.

По словам канцлера, с начала войны правительство Германии выделило, закупило и поставило Украине военное оборудование, включая танки, артиллерию и дорогостоящие системы ПВО, на сумму более 30 млрд долларов. Это помимо, добавил он, невоенной поддержки Германии, включая прием более миллиона украинских беженцев, и доли в поддержке ЕС.

"Наше послание ясно: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, то вскоре мы можем проснуться в мире, который будет еще более нестабильным, угрожающим и непредсказуемым, чем во времена холодной войны", - заявил Шольц.

Он отметил, что некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить.

"Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить. Долгосрочные последствия и затраты, связанные с неспособностью остановить агрессию (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина, превзойдут любые инвестиции, которые мы делаем сейчас", - подчеркнул он.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

Берлин уже передал украинским военным зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и много другой техники.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Помимо этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

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