Шольц обсудил с Байденом войну в Украине
Канцлер Шермании Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним войну в Украине.
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства Германии Вольфганг Бюхнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Федеральный канцлер и президент осудили продолжающиеся обстрелы со стороны РФ гражданской инфраструктуры, в частности, объектов энергоснабжения в Украине. Речь также шла о российских угрозах и необоснованных обвинениях со стороны России в адрес Украины относительно использования так называемой грязной бомбы", - отметил сотрудник пресс-службы. По его словам, оба политика подтвердили свою решительность продолжать поддерживать Украину по мере своих возможностей.
Кроме того, глава немецкого правительства проинформировал американского президента о ходе и результатах своей поездки в Пекин.
"Оба признали четкое заявление лидера Китая Си Цзиньпина, выступившего против использования ядерного оружия, а также против угрозы его использования", - отметил Бюхнер.
Ранее Шольц заявил, что применение ядерного оружия Россией против Украины является линией, которую нельзя переходить. От такого шага нужно воздержаться.
Также сообщалось, что страны Запада используют все средства, в частности дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.