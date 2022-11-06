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Шольц обсудил с Байденом войну в Украине

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Воскресенье 06 ноября 2022 22:09
Шольц обсудил с Байденом войну в Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Шермании Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним войну в Украине.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства Германии Вольфганг Бюхнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Федеральный канцлер и президент осудили продолжающиеся обстрелы со стороны РФ гражданской инфраструктуры, в частности, объектов энергоснабжения в Украине. Речь также шла о российских угрозах и необоснованных обвинениях со стороны России в адрес Украины относительно использования так называемой грязной бомбы", - отметил сотрудник пресс-службы. По его словам, оба политика подтвердили свою решительность продолжать поддерживать Украину по мере своих возможностей.

Кроме того, глава немецкого правительства проинформировал американского президента о ходе и результатах своей поездки в Пекин.

"Оба признали четкое заявление лидера Китая Си Цзиньпина, выступившего против использования ядерного оружия, а также против угрозы его использования", - отметил Бюхнер.

Ранее Шольц заявил, что применение ядерного оружия Россией против Украины является линией, которую нельзя переходить. От такого шага нужно воздержаться.

Также сообщалось, что страны Запада используют все средства, в частности дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.

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