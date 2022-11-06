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Шольц обговорив із Байденом війну в Україні

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Неділя 06 листопада 2022 22:09
Шольц обговорив із Байденом війну в Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Шерманії Олаф Шольц поговорив телефоном з президентом США Джо Байденом і обговорив з ним війну в Україні.

Про це заявив заступник прес-секретаря уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Федеральний канцлер і президент засудили триваючі обстріли з боку РФ цивільної інфраструктури, зокрема, об'єктів енергопостачання в Україні. Йшлося також про російські загрози та необґрунтовані звинувачення з боку Росії на адресу України щодо використання так званої брудної бомби", - зазначив співробітник прес-служби. служби. За його словами, обидва політики підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в міру своїх можливостей.

Крім того, глава німецького уряду поінформував американського президента про хід та результати своєї поїздки до Пекіна.

"Обидва визнали чітку заяву лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який виступив проти використання ядерної зброї, а також проти загрози її використанню", - зазначив Бюхнер.

Раніше Шольц заявив, що застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Від такого кроку слід утриматися.

Також повідомлялося, що країни Заходу використовують усі кошти, зокрема дипломатичні, щоб запобігти ядерній ескалації з боку Росії.

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