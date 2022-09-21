Шольц назвал актом отчаяния частичную мобилизацию в России

Последние решения российского диктатора Владимира Путина, среди которых и частичная мобилизация, являются актом отчаяния.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-Online.
"Россия не может выиграть эту войну", - заявил он.
По словам канцлера, Путин сейчас делает ставку на дальнейшую военную эскалацию и тем самым только ухудшает ситуацию.
"Это показывает, что он с самого начала совершенно неправильно оценил ситуацию - и недооценил как дух сопротивления украинцев, так и нашу решимость и единство", - подчеркнул он.
Шольц также добавил, что Германия не примет запланированные "референдумы" России на оккупированных территориях Украины.
"Это явная попытка скрыть насильственный захват земель в Украине. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Должна преобладать сила закона, а не закон сильнейшего", - подчеркнул немецкий канцлер.
Напомним, Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.
Кроме того, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что приказ о частичной мобилизации в России - это признак паники в Кремле, который не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.
Добавим, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ядерный шантаж и объявление частичной мобилизации в России является тактикой запугивания, поскольку у Путина ничего больше не осталось.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.