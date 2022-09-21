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МИД Литвы о ядерном шантаже и мобилизации в РФ: осталась только тактика запугивания

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Вильнюс, Среда 21 сентября 2022 15:21
МИД Литвы о ядерном шантаже и мобилизации в РФ: осталась только тактика запугивания Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ядерный шантаж и объявление частичной мобилизации в России является тактикой запугивания российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"Танки Путина уничтожены. Его корабли были потоплены. Его самолеты сбиты. Теперь у него осталась только тактика запугивания. Мы должны ответить на его угрозы мужеством и решимостью", - заявил он.

Напомним, Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что частичная мобилизация в РФ - это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором.

При этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич намекнул, что Рига не будет помогать россиянам избежать мобилизации.

Кроме того, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что приказ о частичной мобилизации в России - это признак паники в Кремле, который не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

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