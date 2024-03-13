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Шольц, Макрон и Туск встретятся в Берлине, чтобы устранить разногласия по Украине, - Politico

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин в пятницу, 15 марта, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в попытке снизить напряженность вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Премьер-министр Польши Дональд Туск присоединится к лидерам Франции и Германии позднее в тот же день, по словам немецкого чиновника, что ознаменует первую встречу в рамках "Веймарского треугольника", формата диалога между тремя странами, с тех пор как Туск вновь стал премьер-министром Польши. 

По замыслу лидеров, встреча должна стать демонстрацией единства после напряженного периода, когда разногласия по Украине перешли в открытую вражду.

Долго копившаяся напряженность начала закипать в конце февраля, когда Макрон отказался исключить возможность отправки западных войск в Украину, поклявшись сделать "все, что потребуется, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну".

Более осторожный Шольц ответил отказом, исключив возможность использования сухопутных войск европейских стран.

Слухи о конфликте Макрона с Шольцем

Недавно американское издание Bloomberg рассказало о якобы конфликте между лидерами Франции и Германии. В частности, по данным издания, это проявилось в одном из выступлений Макрона, во время которого тот, намекая на Германию, упрекнул союзников, предлагавших Украине только "шлемы и спальные мешки".

То, что Шольц с Макроном не ладят, признали в разговоре с Bloomberg и близкие помощники немецкого канцлера. Там Макрона воспринимают как монархического деятеля, умеющего лишь издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

Напряжение между канцлером Германии и президентом Франции вызывает беспокойство среди немецких социал-демократов. Так, в партии Шольца предупредили, что такой спор небезопасен для Украины.

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