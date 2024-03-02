В партии Шольца призвали к сотрудничеству с Макроном: спор опасен для Украины

Напряжение между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном вызывает беспокойство среди немецких социал-демократов. Политики считают, что такой спор опасен для Украины.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Михаэль Рот, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

В социал-демократической партии, главой которой является Олаф Шольц, ожидают, что канцлер и французский президент объединят свои усилия.

"Мы не можем позволить себе франко-немецкий спор. Это опасно для Украины", - сказал Михаэль Рот.

По его мнению, между Германией и Францией существует "глубоко укоренившееся непонимание друг друга". Но Рот подчеркнул, что Украине нужна помощь, и пока в Европе "люди прячутся друг за друга, Кремль улыбается".

" Украина сейчас нуждается в прагматичной, быстрой помощи, особенно боеприпасах и противовоздушной обороне", - сказал политик.

Как отмечает издание, немецко-французские отношения достигли самой низкой точки, особенно после парижского саммита. Политик социал-демократической партии Аксель Шефер сказал Spiegel, что у канцлеров СДПГ всегда были чрезвычайные отношения с французскими президентами.

"Когда речь идет о военных вопросах, Федеративная Республика должна вести себя иначе, чем Франция. В повседневной жизни эти отношения работают, но Макрон зависит от Шольца", - заявил он.

По мнению политика, у Франции вряд ли есть экономическая сила, чтобы стать лидером в Европе. Но Шольц должен стать лидером, как это было в споре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Что этому предшествовало

Bloomberg заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не ладят между собой. По данным издания, Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, а в Берлине президента Франции воспринимают как монархического деятеля, лучше умеющего издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

Конфликт между европейскими лидерами происходит в сложный для Украины момент.

Спор обострился на саммите лидеров ЕС в Париже, где Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Шольц сразу отверг такую возможность.