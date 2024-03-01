Макрон и Шольц не ладят, это вредит Украине, - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не ладят между собой. Их конфликт может вредить Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Макрон на парижском саммите европейских лидеров призвал увеличить помощь Украине, а идея французского лидера относительно возможного размещения западных войск в Украине противоречит желаниям офиса Шольца.

Как отмечает издание, выступление Макрона показало неприязнь к Шольцу, особенно, когда он сказал о союзниках, предлагавших Украине только "шлемы и спальные мешки", намекая на Германию.

По словам французского чиновника, Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочного периода. Bloomberg пишет об "отсутствии химии" между ними с первого дня.

Близкие помощники канцлера также признают, что они не ладят. В Берлине Макрона воспринимают как монархического деятеля, лучше умеющего издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

Bloomberg добавляет, что конфликт между европейскими лидерами происходит в сложный для Украины момент.

Спикер немецкого правительства сказал изданию, что разногласия возникли не между Макроном и Шольцом, а между президентом Франции и большей группой, считавшей его комментарии некорректными.

"Несмотря на это, и несмотря на то, что Шольц и Макрон очень разные, они хорошо ладят и доверяют друг другу", - сказал спикер.

В Елисейском дворце не ответили на запрос Bloomberg.

Что этому предшествовало

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.