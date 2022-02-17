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Шольц і Макрон хочуть виконання мінських угод, - Зеленський

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 16:26
Шольц і Макрон хочуть виконання мінських угод, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи наполягали лідери Німеччини та Франції на виконанні мінських угод під час візитів до Києва. За слова президента, Берлін і Париж хочуть виконання цього документа.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Так. Вони хочуть цього", - відповів Зеленський на питання, чи хочуть Олаф Шольц і Еммануель Макрон виконання "Мінська".

Водночас Зеленський не зміг відповісти на питання, яким виконання мінських угод бачать у Німеччині та Франції.

"Якщо чесно, до кінця цей "Мінськ" зрозуміти складно, якщо ти не в процесі. Вони розумні керівники, але вони все одно не так глибоко в цьому процесі... Треба сидіти за столом і бачити ці обличчя, чути, як це відбувається. І тоді ти розумієш, хто хоче виконувати "Мінськ", а хто не хоче", - пояснив він.

Як зазначив Зеленський, Україна готова знайти формат, в якому реально виконати все можливе для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, Зеленський назвав мінські угоди "бездарно складеним документом".

Зазначимо, вчора відбулася розмова лідерів Німеччини і США в ході якої вони виступили за виконання мінських угод.

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Володимир Зеленський Мінські угоди Донбас
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