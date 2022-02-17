Бездарно складений документ: Зеленський про мінські угоди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Мінські угоди це бездарно складений документ. Оскільки він не вирішує всіх питань України.

"Ми весь час говоримо, що давайте йти по "Мінську". Але він про деокупацію Донбасу. Він не вирішує всіх наших питань. Він взагалі говорить про те, що ось Донбас окупований і нам треба його реінтегрувати в Україну. І всі учасники як би за. Питання в тому, як це зробити.", - заявив Зеленський.

За його словами, мінські угоди були складені так, що Україна спочатку опинилася в програшній позиції.

"Цей документ – мінські угоди – не пов'язаний з військами Росії на кордоні. Він не пов'язаний з питаннями Криму. Ну так складений документ бездарно! Він складений так, щоб ми спочатку були в слабшій, програшній позиції", - додав президент.

Він підкреслив, що історія про безпеку України може включати велике питання реінтеграції Донбасу.

"Ми говоримо: ну окей, давайте тут буцатися. Але є ж все інше. І що з цим іншим робити? Тому велика історія про безпеку України може включати велике питання реінтеграції Донбасу, яке вирішується ключиком під назвою "Мінськ". Ніхто не проти. Але це буде вторинно або навіть третинно", - додав Зеленський.