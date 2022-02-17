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Шольц и Макрон хотят выполнения минских соглашений, - Зеленский

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Украина, Четверг 17 февраля 2022 16:26
Шольц и Макрон хотят выполнения минских соглашений, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, настаивали ли лидеры Германии и Франции на выполнении минских соглашений во время визитов в Киев. По слова президента, Берлин и Париж хотят выполнения этого документа.

Об этом глава государства рассказал в интервью РБК-Украина.

"Да. Они хотят этого", - ответил Зеленский на вопрос, хотят ли Олаф Шольц и Эммануэль Макрон выполнения "Минска".

В то же время Зеленский не смог ответить на вопрос, каким выполнение минских соглашений видят в Германии и Франции.

"Если честно, до конца этот "Минск" понять сложно, если ты не в процессе. Они умные руководители, но они все равно не так глубоко в этом процессе... Надо сидеть за столом и видеть эти лица, слышать, как это происходит. И тогда ты понимаешь, кто хочет выполнять "Минск", а кто не хочет", - пояснил он.

Как отметил Зеленский, Украина готова найти формат, в котором реально выполнить все возможное для урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, Зеленский назвал минские соглашения "бездарно составленным документом".

Отметим, вчера состоялся разговор лидеров Германии и США в ходе которого они выступили за выполнение минских соглашений.

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Владимир Зеленский Минские соглашения Донбасс
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