Шольц и Макрон хотят выполнения минских соглашений, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, настаивали ли лидеры Германии и Франции на выполнении минских соглашений во время визитов в Киев. По слова президента, Берлин и Париж хотят выполнения этого документа.
Об этом глава государства рассказал в интервью РБК-Украина.
"Да. Они хотят этого", - ответил Зеленский на вопрос, хотят ли Олаф Шольц и Эммануэль Макрон выполнения "Минска".
В то же время Зеленский не смог ответить на вопрос, каким выполнение минских соглашений видят в Германии и Франции.
"Если честно, до конца этот "Минск" понять сложно, если ты не в процессе. Они умные руководители, но они все равно не так глубоко в этом процессе... Надо сидеть за столом и видеть эти лица, слышать, как это происходит. И тогда ты понимаешь, кто хочет выполнять "Минск", а кто не хочет", - пояснил он.
Как отметил Зеленский, Украина готова найти формат, в котором реально выполнить все возможное для урегулирования конфликта на Донбассе.
Напомним, Зеленский назвал минские соглашения "бездарно составленным документом".
Отметим, вчера состоялся разговор лидеров Германии и США в ходе которого они выступили за выполнение минских соглашений.