"Ключ лежить у Москві": Шольц і Байден закликали до виконання мінських угод

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів з президентом США Джо Байденом телефонну розмову, в ході якої розповів про свої недавні візити до Києва і Москви. Сторони закликали до виконання мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Sueddeutsche Zeitung .

Зазначається, що ризик подальшої військової агресії Росії проти України зберігається.

"Важливо почати конструктивний діалог з питань європейської безпеки, виконувати мінські угоди і за підтримки Німеччини і Франції домогтися прогресу в нормандському форматі. Ключ до цього лежить в Москві", - йдеться в заяві.

В уряді також зазначили, що значного відходу російських військ поки не спостерігається. Кабмін Німеччини нагадав про позицію Заходу, що Росію чекатимуть "вкрай серйозні наслідки" у разі порушення суверенітету України.

Своєю чергою Білий дім повідомляє, що сторони підтвердили свою прихильність суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслили важливість продовження трансатлантичної координації дипломатії і заходів стримування, а також посилення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну.