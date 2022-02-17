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"Ключ лежить у Москві": Шольц і Байден закликали до виконання мінських угод

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Берлін, Четвер 17 лютого 2022 00:55
"Ключ лежить у Москві": Шольц і Байден закликали до виконання мінських угод Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів з президентом США Джо Байденом телефонну розмову, в ході якої розповів про свої недавні візити до Києва і Москви. Сторони закликали до виконання мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Sueddeutsche Zeitung.

Зазначається, що ризик подальшої військової агресії Росії проти України зберігається.

"Важливо почати конструктивний діалог з питань європейської безпеки, виконувати мінські угоди і за підтримки Німеччини і Франції домогтися прогресу в нормандському форматі. Ключ до цього лежить в Москві", - йдеться в заяві.

В уряді також зазначили, що значного відходу російських військ поки не спостерігається. Кабмін Німеччини нагадав про позицію Заходу, що Росію чекатимуть "вкрай серйозні наслідки" у разі порушення суверенітету України.

Своєю чергою Білий дім повідомляє, що сторони підтвердили свою прихильність суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслили важливість продовження трансатлантичної координації дипломатії і заходів стримування, а також посилення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що не хоче війни в Європі, але пригадав Шольцу натовські бомбардування в Югославії під час війни в Косово 1999 році.

Він також зазначив, що рішення про часткове виведення військ з районів навчань пов'язано з проханням Держдуми Росії визнати так звані "ЛДНР".

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