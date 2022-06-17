Шольц, Макрон і Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним, - Die Welt

Видання пише, що перебуваючи з візитом у Києві, Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі виступили за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

"Натомість глави держав і урядів "за закритими дверима", швидше за все, переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в матеріалі.