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Шольц, Макрон і Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним, - Die Welt

Фото: Шольц, Макрон і Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Під час візиту в Україну лідери Німеччини, Франції та Італії "за закритими дверима" просили президента Володимира Зеленського провести переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Видання пише, що перебуваючи з візитом у Києві, Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі виступили за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

"Натомість глави держав і урядів "за закритими дверима", швидше за все, переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Макрон заявив, що серед країн Заходу є домовленість не постачати Україні танки і штурмові літаки, щоб не вступати в конфронтацію з Росією.

Крім того, Зеленський заявив, що заклики французького президента не принижувати Росію - вже пройдене питання.

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Війна Росії проти УкраїниЕммануель МакронОлаф ШольцМарио ДрагиВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін