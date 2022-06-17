Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным, - Die Welt

Издание пишет, что находясь с визитом в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в материале.