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Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным, - Die Welt

Фото: Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во время визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии "за закрытыми дверями" просили президента Владимира Зеленского провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Издание пишет, что находясь с визитом в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в материале.

Напомним, Макрон заявил, что среди стран Запада есть договоренность не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией.

Кроме того, Зеленский заявил, что призывы французского президента не унижать Россию - уже пройденный вопрос.

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