Шольц, Макрон і Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним, - Die Welt

Під час візиту в Україну лідери Німеччини, Франції та Італії "за закритими дверима" просили президента Володимира Зеленського провести переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

Видання пише, що перебуваючи з візитом у Києві, Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі виступили за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

"Натомість глави держав і урядів "за закритими дверима", швидше за все, переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в матеріалі.