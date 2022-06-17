Шольц, Макрон і Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним, - Die Welt
Під час візиту в Україну лідери Німеччини, Франції та Італії "за закритими дверима" просили президента Володимира Зеленського провести переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
Видання пише, що перебуваючи з візитом у Києві, Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі виступили за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
"Натомість глави держав і урядів "за закритими дверима", швидше за все, переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, Макрон заявив, що серед країн Заходу є домовленість не постачати Україні танки і штурмові літаки, щоб не вступати в конфронтацію з Росією.
Крім того, Зеленський заявив, що заклики французького президента не принижувати Росію - вже пройдене питання.