Шольц и Трамп согласились, что нужно найти путь к справедливому миру в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Также Шольц подтвердил Трампу, что он планирует поддерживать Украину в обороне от российской агрессии столько, сколько потребуется.

"Они согласились с тем, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно скорее встать на путь установления справедливого, честного и прочного мира", - добавили в ведомстве.

Как отметили в правительстве, разговор был посвящен проблемам политики безопасности в Европе.

Трамп хочет завершения войны

Напомним, Дональд Трамп уже неоднократно подчеркивал, что войну России против Украины необходимо завершить. Для этого он хочет контактировать как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также, как недавно заявлял Трамп, глава украинского государства уже готов к миру и может заключить соглашение для прекращения войны.

По данным Reuters, уже в начале января Киев может посетить Кит Келлог, которого избранный президент США номинировал на должность спецпредставителя по Украине. Такой визит уже подтвердил Зеленский.

Журналисты также выяснили, что Келлог пока не планирует ехать в Москву. Он ограничится визитами в европейские столицы.

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