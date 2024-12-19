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Шольц и Трамп согласились, что нужно найти путь к справедливому миру в Украине

Берлин, Четверг 19 декабря 2024 21:01
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Шольц и Трамп согласились, что нужно найти путь к справедливому миру в Украине Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Как отметили в правительстве, разговор был посвящен проблемам политики безопасности в Европе.

"Они согласились с тем, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно скорее встать на путь установления справедливого, честного и прочного мира", - добавили в ведомстве.

Также Шольц подтвердил Трампу, что он планирует поддерживать Украину в обороне от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Трамп хочет завершения войны

Напомним, Дональд Трамп уже неоднократно подчеркивал, что войну России против Украины необходимо завершить. Для этого он хочет контактировать как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также, как недавно заявлял Трамп, глава украинского государства уже готов к миру и может заключить соглашение для прекращения войны.

По данным Reuters, уже в начале января Киев может посетить Кит Келлог, которого избранный президент США номинировал на должность спецпредставителя по Украине. Такой визит уже подтвердил Зеленский.

Журналисты также выяснили, что Келлог пока не планирует ехать в Москву. Он ограничится визитами в европейские столицы.

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Дональд Трамп Война в Украине Олаф Шольц
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