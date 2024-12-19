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Шольц і Трамп погодилися, що потрібно знайти шлях до справедливого миру в Україні

Берлін, Четвер 19 грудня 2024 21:01
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Шольц і Трамп погодилися, що потрібно знайти шлях до справедливого миру в Україні Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Як зазначили в уряді, розмова була присвячена проблемам політики безпеки в Європі.

"Вони погодилися з тим, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях встановлення справедливого, чесного і міцного миру", - додали у відомстві.

Також Шольц підтвердив Трампу, що він планує підтримувати Україну в обороні від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Трамп хоче завершення війни

Нагадаємо, Дональд Трамп уже неодноразово наголошував, що війну Росії проти України необхідно завершити. Для цього він хоче контактувати як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також, як нещодавно заявляв Трамп, глава української держави вже готовий до миру і може укласти угоду для припинення війни.

За даними Reuters, уже на початку січня Київ може відвідати Кіт Келлог, якого обраний президент США номінував на посаду спецпредставника по Україні. Такий візит уже підтвердив Зеленський.

Журналісти також з'ясували, що Келлог поки що не планує їхати до Москви. Він обмежиться візитами до європейських столиць.

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Дональд Трамп Війна в Україні Олаф Шольц
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