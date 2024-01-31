"Не может зависеть только от Германии". Шольц призвал Европу увеличить помощь Украине

Европейская помощь Украине не должна зависеть только от Германии. Другим странам также необходимо усилить поддержку.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RP Online .

"Она (помощь Украине - ред.) не может зависеть только от Германии", - заявил Шольц во время выступления в Бундестаге.

Он уточнил, что Германия предоставит Украине более половины всей помощи в 2024 году от стран Европы.

"Мы должны поддержать Украину в ее борьбе за свободу", - подчеркнул канцлер.

Он также добавил, что в Европе должен действовать принцип, при котором границы любой страны не будут изменять путем силы.

Помощь Украине от Германии

Напомним, Германия является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения России. Наши военные уже получили от ФРГ танки Leopard 2, зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, зенитки Gepard и не только.

Сегодня, 31 января, стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

В 2024 году Германия планирует предоставить Украине помощь на 8 млрд евро.