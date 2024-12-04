Шольц: безработным украинцам нужно помочь найти работу или вернуться на Родину

"Слишком многие из них находятся здесь, так сказать, уже очень долго, и им следует начать работать уже сейчас", - заявил глава немецкого правительства в ходе выступления в Бундестаге.

По его словам, Германии нужно обеспечить, чтобы как можно больше украинских и других беженцев нашли работу после изучения языка. Эту тему Шольц подробно обсудил во время недавних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он (Зеленский - ред.) только что сказал мне, что хочет совместно создать украинское ведомство в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев либо в возвращении, либо в поиске работы в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении", - добавил канцлер.