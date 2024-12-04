Шольц: безробітним українцям потрібно допомогти знайти роботу чи повернутися на Батьківщину

"Занадто багато хто з них перебуває тут, так би мовити, вже дуже довго, і їм слід почати працювати вже зараз", - заявив глава німецького уряду під час виступу в Бундестазі.

За його словами, Німеччині потрібно забезпечити, щоб якнайбільше українських та інших біженців знайшли роботу після вивчення мови. Цю тему Шольц докладно обговорив під час нещодавніх переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Він (Зеленський - ред.) щойно сказав мені, що хоче спільно створити українське відомство в Німеччині та Польщі, яке підтримуватиме українців або у поверненні, або у пошуку роботи в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямку", - додав канцлер.