Правила для беженцев. Сколько платят украинцам в Германии и предоставляют ли жилье

Германия продлила срок пребывания беженцев из Украины до марта 2025 года. Однако правила въезда в страну и размер выплат несколько изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

С 24 февраля 2022 года Германия приняла уже более 1,12 миллиона украинских беженцев. В частности, тех, кто оформил временную защиту.

Украинцы, получившие защиту, имеют право на материальную и медицинскую помощь. Германия предоставляет бесплатное жилье и частично оплачивает коммунальные услуги. К тому же украинские беженцы могут получить образование в Германии или пройти бесплатные курсы немецкого языка и устроиться на работу.

Выплаты беженцам из Украины

С января 2024 г. сумма выплат в Германии для беженцев увеличилась на 12%. В этом году одинокий взрослый и родители-одиночки получают 563 евро в месяц. Семейные пары получают по 506 евро на человека. Дети до 5 лет – 357 евро в месяц. А также дети 14-17 лет и дети 6-13 лет в месяц получают 471 євро и 390 євро соответственно.

Кроме того, Германия выплачивает помощь для покупки учебных принадлежностей на каждого школьника. В частности, в первом полугодии учебного года будут выплачивать 130 евро, а во втором полугодии – 65 евро.

Правила пребывания украинцев в Германии

С октября 2024 года регистрация авто для беженцев - обязательна. В частности, на машины, которые имеют украинские номера и находятся в Германии более 12 месяцев. На автомобили, которые находятся в стране меньше года - это правило не действует.

Кроме того, у украинских беженцев в Германии особый правовой статус. Согласно директиве Евросоюза, временная защита украинцам в Германии предоставляется автоматически.