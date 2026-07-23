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"Шокирующее количество": Рубио объявил новые потери России на фронте

15:36 23.07.2026 Чт
2 мин
Глава Госдепа получил новые данные о ситуации на поле боя
aimg Юлия Капитонова
"Шокирующее количество": Рубио объявил новые потери России на фронте Фото: Марк Рубио, государственный секретарь США (Getty Images)
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Сейчас российская армия еженедельно теряет более 5-6 тысяч своих военных в войне против Украины, однако это еще не все.

С таким заявлением выступил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Американский дипломат рассказал, что располагает новыми данными о ходе российско-украинской войны.

Как оказалось, это может быть единственный конфликт в истории, в котором количество погибших в бою превышает число раненых.

"Вот насколько это кровавая война. Россияне, как я считаю, теряют более 5-6 тысяч солдат еженедельно. Это шокирующее количество", - подчеркнул Рубио.

На этом фоне он отметил, что Украина также теряет большое количество военных и гражданских. Она вынуждена платить высокую цену за защиту своих людей и территорий.

"Мы видели гибель гражданских, обстрелы в Киеве. Мы наблюдали определенный рост таких случаев. Конечно, эта война не пошла на пользу и Украине. Так что, по моему мнению, обе стороны должны иметь стимул, чтобы положить ей конец", - заявил Рубио.

По его словам, команда президента США Дональда Трампа до сих пор делает все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.

Глава Госдепа заверил, что поиск компромиссов продолжается, и Вашингтон вовлечен в этот процесс.

Кстати, Рубио также рассказал, почему переговоры Трампа и Путина на Аляске завершились провалом и при чем здесь Украина.

Кроме того, стало известно, в каком случае США "готовы вмешаться" в войну РФ против Украины.

Более того, выяснилось, какое именно требование Лавров озвучил Рубио во время их встречи.

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