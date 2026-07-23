"Шокирующее количество": Рубио объявил новые потери России на фронте
Сейчас российская армия еженедельно теряет более 5-6 тысяч своих военных в войне против Украины, однако это еще не все.
С таким заявлением выступил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Американский дипломат рассказал, что располагает новыми данными о ходе российско-украинской войны.
Как оказалось, это может быть единственный конфликт в истории, в котором количество погибших в бою превышает число раненых.
"Вот насколько это кровавая война. Россияне, как я считаю, теряют более 5-6 тысяч солдат еженедельно. Это шокирующее количество", - подчеркнул Рубио.
На этом фоне он отметил, что Украина также теряет большое количество военных и гражданских. Она вынуждена платить высокую цену за защиту своих людей и территорий.
"Мы видели гибель гражданских, обстрелы в Киеве. Мы наблюдали определенный рост таких случаев. Конечно, эта война не пошла на пользу и Украине. Так что, по моему мнению, обе стороны должны иметь стимул, чтобы положить ей конец", - заявил Рубио.
По его словам, команда президента США Дональда Трампа до сих пор делает все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.
Глава Госдепа заверил, что поиск компромиссов продолжается, и Вашингтон вовлечен в этот процесс.
Кстати, Рубио также рассказал, почему переговоры Трампа и Путина на Аляске завершились провалом и при чем здесь Украина.
Кроме того, стало известно, в каком случае США "готовы вмешаться" в войну РФ против Украины.
Более того, выяснилось, какое именно требование Лавров озвучил Рубио во время их встречи.