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Ми шоковані рішенням Мінекоенерго відмовитися від діалогу по "зеленому тарифу", - норвезький інвестор

Новини » Енергетика     28.02.2020 - 13:55
Ми шоковані рішенням Мінекоенерго відмовитися від діалогу по "зеленому тарифу", - норвезький інвестор
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Дії Мінекоенерго ставлять під загрозу іноземні інвестиції в Україну

Рішення Міністерства енергетики та захисту довкілля передати новий, більш жорсткий, варіант законопроекту про реструктуризацію "зеленого тарифу" в парламент до завершення медіації з Енергоспівтовариством ЄС шокувало інвесторів в зелену енергетику. Про це заявив генеральний директор норвезької NBT Ukraine Магнус Йохансен після виступу заступника міністра Костянтина Чижика на Українському енергетичному форумі, передає РБК-Україна.

За словами Йохансена, заява йшла в розріз з триваючим діалогом на рівні Енергоспівтовариства інвесторів і української влади - т. зв. медіації.

"Ми шоковані позицією міністерства і тим, що вона озвучена публічно зараз. Адже медіація тривала. Такі дії ставлять під загрозу іноземні інвестиції в Україну. Потрібен був діалог усіх сторін для пошуку рішення, тому ми пішли на медіацію. Однак, якщо у вас немає можливості вести діалог усіх сторін, то іноземний бізнес ніколи не буде працювати в Україні", - резюмував інвестор.

Нагадаємо, 27 лютого заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтин Чижик презентував чергову модель з урізання "зелених" тарифів під час Українського енергетичного форуму.

Представлений варіант передбачає для сонячних електростанцій (СЕС), введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу у вигляді його зниження: на 15% - для станцій потужністю менш як 10 МВт, на 20% - для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт, на 25% - для СЕС потужністю понад 50 МВт.

При цьому для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п'ять років. Зі свого боку для вітроелектростанцій (ВЕС) передбачено зниження тарифу на 10% також з продовженням терміну виплат на п'ять років. Крім того, міністерство пропонує для інвесторів додаткову опцію у вигляді можливості добровільного зниження "зеленого" тарифу на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без продовження терміну виплат.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища знаходиться в діалозі з інвесторами в сонячні і вітряні електростанції з пошуку компромісу щодо взятих раніше державою зобов'язань щодо забезпечення для них раніше затверджених законодавчо "зелених" тарифів.

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