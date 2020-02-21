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Кабмін проти ретроспективного перегляду "зелених" тарифів, - Гончарук

Новини » Економіка     21.02.2020 - 13:19
Кабмін проти ретроспективного перегляду "зелених" тарифів, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами прем'єра, Кабмін шукає компроміс з інвесторами

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища знаходиться в діалозі з інвесторами в сонячні й вітряні електростанції (СЕС, ВЕС) з пошуку компромісу щодо взятих раніше державою зобов'язань щодо забезпечення для них раніше затверджених законодавчо "зелених" тарифів. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми перебуваємо в діалозі з ринком. Ми з ЄБРР та іншими поважними нашими інвесторами постійно обговорюємо можливий компроміс і домовленість, щоб не допустити ретроспективної зміни правил", - сказав Гончарук.

Крім того, прем'єр зазначив, що уряд не підтримує ретроспективні зміни правил.

Як повідомлялося, активний пошук компромісу з питання "зелених" тарифів ведеться з осені минулого року. У відсутності значного прогресу учасники ринку звернулися до Секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) для медіації цього процесу.

Як повідомляло РБК-Україна, Олексій Гончарук заявив, що через два тижні Кабінет міністрів України представить новий макропрогноз. За його словами, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства вже працює над цим питанням.

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