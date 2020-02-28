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Мінекоенерго відкинуло медіацію з ЄС щодо "зеленого" тарифу

Новини » Енергетика     28.02.2020 - 10:55
Мінекоенерго відкинуло медіацію з ЄС щодо "зеленого" тарифу
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В Мінеконерго запропонували більш жорсткий варіант розв'язання проблеми "зеленого" тарифу

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища запропонувало інвесторам, що розвивають відновлювальну енергетику в Україні, більш жорсткий варіант розв'язання проблеми "зеленого" тарифу, таким чином, не дочекавшись завершення медіації за участі представників Секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС. Про це заявив заступник міністра Костянтин Чижик під час Українського енергетичного форуму, передає РБК-Україна.

Так, представлений варіант передбачає для сонячних електростанцій (СЕС), введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу у вигляді його зниження:

  • на 15% - для станцій потужністю менш ніж 10 МВт,
  • на 20% - для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт,
  • на 25% - для СЕС потужністю понад 50 МВт.

Водночас для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п'ять років. Зі свого боку для вітроелектростанцій (ВЕС) передбачено зниження тарифу на 10% також із продовженням терміну виплат на п'ять років.

Варто зазначити, що інвестори доволі негативно сприйняли пропозиції міністерства.

Як раніше писало РБК-Україна, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища знаходиться в діалозі з інвесторами в сонячні й вітряні електростанції з пошуку компромісу щодо взятих раніше державою зобов'язань щодо забезпечення для них раніше затверджених законодавчо "зелених" тарифів.

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Новини України ЕвросоюзІнвестиціїМинэнергозеленый тариф
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