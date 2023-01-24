ВСУ сбили российский Су-25 на Донбассе, - Генштаб
Фото: ВСУ сбили российский самолет Су-25 на Донбассе (wikipedia-org)
Во вторник, 24 января, украинские военные сбили российский самолет Су-25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет Су-25", - говорится в сообщении.
Напомним, что украинские военные уже с утра 12 января уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10".
В течение суток на восточном направлении украинские военные уничтожили шесть воздушных целей. Среди них штурмовики, вертолет и прочее.
Украинские защитники в воскресенье, 8 января, сбили российский вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10" на востоке.
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