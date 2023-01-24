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ВСУ сбили российский Су-25 на Донбассе, - Генштаб

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Донецкая область, Вторник 24 января 2023 18:12
ВСУ сбили российский Су-25 на Донбассе, - Генштаб Фото: ВСУ сбили российский самолет Су-25 на Донбассе (wikipedia-org)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 24 января, украинские военные сбили российский самолет Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет Су-25", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные уже с утра 12 января уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10".

В течение суток на восточном направлении украинские военные уничтожили шесть воздушных целей. Среди них штурмовики, вертолет и прочее.

Украинские защитники в воскресенье, 8 января, сбили российский вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10" на востоке.

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