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Шмигаль зустрівся з міністром промисловості та технологій Туреччини

Туреччина, Неділя 29 листопада 2020 18:09
Шмигаль зустрівся з міністром промисловості та технологій Туреччини
Фото: Денис Шмигаль і Мустафа Варанк (kmu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з міністром промисловості та технологій Туреччини Мустафою Варанком. Вони обговорили питання торговельно-економічної співпраці країн.

Про це повідомляє Кабінет міністрів України.

У зустрічі також взяли участь віце-прем'єр-міністр Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій і інші представники уряду України.

Шмигаль заявив про великий потенціал співпраці України і Туреччини в галузі торгівлі після підписання угоди про вільну торгівлю. Щорічний оборот між країнами може зрости з 5 до 10 мільярдів доларів.

Також прем'єр-міністр запропонував Варанку відновити регулярні засідання спільної групи з координації стратегічного співробітництва у сфері оборонно-промислового комплексу.

Міністр промисловості і технологій Туреччини зазначив інвестиційний та ресурсний потенціал України.

Нагадаємо, на цьому тижні Україна та Естонія підписали міжурядову угоду про технічне і фінансове співробітництво. Вона покликана створити умови для подальшої реалізації спільних проектів двох країн.

Також Кабінет міністрів направив у Верховну раду доопрацьований проект держбюджету на 2021 рік. Його тепер повинні розглянути в другому читанні і затвердити в цілому народні депутати.

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