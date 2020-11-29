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Шмыгаль встретился с министром промышленности и технологий Турции

Турция, Воскресенье 29 ноября 2020 18:09
Шмыгаль встретился с министром промышленности и технологий Турции
Фото: Денис Шмыгаль и Мустафа Варанк (kmu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком. Они обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества стран.

Об этом сообщает Кабинет министров Украины.

Во встрече также участвовали вице-премьер-министр Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий и другие представители правительства Украины.

Шмыгаль заявил о большом потенциале сотрудничества Украины и Турции в галузи торговли после подписания соглашения о свободной торговле. Ежегодный оборот между странами может вырасти с 5 до 10 миллиардов долларов.

Также премьер-министр предложил Варанку возобновить регулярные заседания совместной группы по координации стратегического сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Министр промышленности и технологий Турции отметил инвестиционный и ресурсный потенциал Украины.

Напомним, на этой неделе Украина и Эстония подписали межправительственное соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Оно призвано создать условия для дальнейшей реализации совместных проектов двух стран.

Также Кабинет министров направил в Верховную раду доработанный проект госбюджета на 2021 год. Его теперь должны рассмотреть во втором чтении и утвердить в целом народные депутаты.

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