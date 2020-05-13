Глава Кабінету міністрів України Денис Шмигаль уточнив, коли може запрацювати метро та міжміський транспорт на фоні ослаблення карантину. Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відновлення роботи цих видів транспорту може відбутися лише з третього етапу послаблення карантину.

"Важливим залишається питання щодо приміських та міжміських перевезень. На жаль, метро та міжміські перевезення сприяють надзвичайно швидкому та широкому поширенню хвороби і цієї епідемії у цілому. Унеможливлюють локалізацію засобами адаптивного карантину. Тому не на другому, а лише з третього етапу ми зможемо дозволити собі запроваджувати відновлення роботи приміського транспорту, міжміського транспорту, далі - метро... Запровадження зараз призведе до спалаху", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що метро в Україні буде відкриватися, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад.

Як писало РБК-Україна, Шмигаль заявляв, що метро в Україні точно не відкриють до 22 травня.

Крім того, головний санлікар прогнозував, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця цього літа, якщо буде спостерігатися зниження нових випадків інфікування коронавірусів.